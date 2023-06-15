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12:47, 15 июня 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о тестировании контрнаступления

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о тестировании контрнаступления
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят тестирование, а не контрнаступление. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

«Мы еще не начинали контрнаступление», — сказал он и добавил, что проходит «тестирование». По словам Подоляка, ВСУ наносят удары с несколькими целями, в том числе уничтожение российской техники. Чиновник отметил, что украинские войска пытаются узнать, «где слабее всего будет».

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    Кристина Есикова
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