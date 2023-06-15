Россиянина арестовали за совращение 10-летней внучки сожительницы

Под Красноярском 58-летнего мужчину арестовали за совращение 10-летней внучки сожительницы

В Красноярском крае арестовали 58-летнего мужчину, который совращал внучку сожительницы в течение двух лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, в период с 15 января 2021 до 1 апреля 2023 года у себя дома в поселке Козулька подозреваемый развращал девочку. Когда мужчина впервые пристал к потерпевшей, ей было 10 лет.

Россиянина задержали и возбудили в отношении него дело по части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») УК РФ.