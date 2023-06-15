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13:57, 15 июня 2023Экономика

Власти рассказали о единственном спасении для российской экономики

Глава Минэкономразвития Решетников: российской экономике помогут только частные инвестиции
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Министр экономического развития Максим Решетников считает частные инвестиции единственным способом спасти российскую экономику. Мнение об этом представитель власти высказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

«Только частные инвестиции вытащат нашу экономику», — рассказал Решетников. По его словам, ключевым в плане их стимулирования является вопрос стабильности налоговой политики. «Любое увеличение налоговой нагрузки на бизнес сейчас подорвет, очевидно, инвестиции. Это будет прямой вычет из экономического роста», — цитирует главу Минэконоразвития «Интерфакс».

Чиновник считает, что для российской экономики есть два пути. Пойдя по одному из них, придется закрыть некоторые программы и перераспределить финансирование, при другом придется «помучиться». «Думаю, будет гибрид», — заключил Решетников.

Ранее на форуме министр финансов Антон Силуанов призвал урезать бюджетные субсидии промышленности. По его словам, государство сначала выделяет бюджетные средства для создания производственных мощностей, после чего — снова за бюджетные деньги — покупает у тех же производителей продукцию. «Платим дважды», — подытожил министр.

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    Дмитрий Воронин
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