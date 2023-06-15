Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:50, 15 июня 2023Бывший СССР

Работу «Торнадо-Г» по опорному пункту ВСУ показали на видео

Минобороны России показало на видео работу «Торнадо-Г» по опорному пункту ВСУ
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Видео: Telegram / rian_ru

Мининстерство обороны России показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» в зоне специальной военной операции (СВО), видео публикует РИА Новости.

Расчеты РСЗО Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорные пункты — объекты и позиции украинских войск. «Залпы фугасных снарядов реактивных систем оснащают особым взрывателем, и поэтому они точно бьют по позициям противника», — уточнили в ведомстве. Специалисты отметили, что ударная волна и осколки разлетаются на сотни метров.

«Они уничтожают выявленные укрепления, командные пункты, узлы связи и различные склады», — добавили специалисты. На кадрах можно увидеть процесс заряжания снарядов в пусковую установку боевой машины. Кроме того, продемонстрирована езда по пересеченной местности до огневой точки.

Ранее Минобороны России показало на видео, как вертолет Ка-52 управляемой ракетой уничтожил бронемашину ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В российском городе объяснили похожий на взрыв громкий звук
    Отец утонувших в пруду Петергофа сестер пытался их спасти
    Блогерша с небритым телом показала внешность и вызвала споры в сети
    Работу «Торнадо-Г» по опорному пункту ВСУ показали на видео
    Разведчик рассказал об оставленном ВСУ оружии НАТО
    В Польше испугались мировой войны из-за США
    В Госдуме заявили о позорном провале контрнаступления ВСУ
    Аналитик допустил расправу над Зеленским в случае поражения Украины
    В России издадут отражающий причины проведения СВО учебник для школьников
    Стало известно о трех взрывах в Харькове
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.