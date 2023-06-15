Работу «Торнадо-Г» по опорному пункту ВСУ показали на видео

Минобороны России показало на видео работу «Торнадо-Г» по опорному пункту ВСУ

Видео: Telegram / rian_ru

Мининстерство обороны России показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» в зоне специальной военной операции (СВО), видео публикует РИА Новости.

Расчеты РСЗО Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорные пункты — объекты и позиции украинских войск. «Залпы фугасных снарядов реактивных систем оснащают особым взрывателем, и поэтому они точно бьют по позициям противника», — уточнили в ведомстве. Специалисты отметили, что ударная волна и осколки разлетаются на сотни метров.

«Они уничтожают выявленные укрепления, командные пункты, узлы связи и различные склады», — добавили специалисты. На кадрах можно увидеть процесс заряжания снарядов в пусковую установку боевой машины. Кроме того, продемонстрирована езда по пересеченной местности до огневой точки.

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