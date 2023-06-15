Минобороны Украины заявило о фактах исчезновения гуманитарной помощи

Минобороны Украины заявило о 653 случаях исчезновения гуманитарной помощи для военных

Минобороны Украины заявило о более чем 650 случаях исчезновения гуманитарной помощи для военных с начала года. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего проверке подверглось более пяти тысяч фактов перемещения гумпомощи в около 100 воинских частей, которые украинское Минобороны осуществляло совместно с Государственной таможенной службой Украины с января по май 2023 года. Из них в 653 случаях получение такой помощи не подтвердилось. В частности, речь идет о пластинах к бронежилетам, приборах ночного видения, тепловизорах, дронах, автотранспорте и других товарах и средствах, добавили в министерстве.

В настоящее время составлено 115 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с товарами гумпомощи. Также 159 сообщений относительно противоправных действий, содержащих признаки преступления, направлено в правоохранительные органы. По многим случаям проверки продолжаются.

Ранее в Одесской области местные власти уничтожили две тонны печенья, направленного в качестве гуманитарной помощи. Оно предназначалось для беженцев, переехавших в регион, но их фактическая численность оказалась ниже зарегистрированной.