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14:24, 31 мая 2023Бывший СССР

В Одесской области чиновники уничтожили две тонны гуманитарного печенья

В Одесской области чиновники выкинули на свалку две тонны гуманитарного печенья

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Одесской области местные власти уничтожили две тонны печенья, направленного в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает региональное издание «Махала».

Гуманитарная помощь была предназначена для беженцев, переехавших в Одесскую область, но их фактическая численность оказалась ниже зарегистрированной.

Часть печенья чиновники признали лишней и за время хранения на складе оно испортилось, говорится в сообщении. В итоге на свалку выкинули более 2053 пачек печенья «К кофе», каждая из которых весит один килограмм.

Ранее на Украине нашли склад гуманитарной помощи неустановленного происхождения. В нем находились продукты питания, детские товары, постельные принадлежности, а также 74 тонн консервов на общую сумму 20 миллионов гривен (примерно 542 тысячи долларов — прим. «Ленты.ру»).

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    Алевтина Запольская
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