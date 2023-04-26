На Украине спрятали 74 тонны гуманитарных консервов

БЭБ Украины нашло склад гуманитарной помощи неустановленного происхождения подо Львовом

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины нашли склад гуманитарной помощи неустановленного происхождения, передает Telegram-канал Klymenko Time.

В нем находятся продукты питания, детские товары, постельные принадлежности, бытовая химия, средства гигиены, одежда. Также БЭБ обнаружило 74 тонн консервов на общую сумму 20 миллионов гривен (примерно 542 тысячи долларов — прим. «Ленты.ру»).

«Следственные действия продолжаются уже четвертые сутки — проводится опись и квалификация товаров, устанавливается их происхождение», — рассказал глава БЭБ по Львовской области Валерий Тациенко.

В декабре 2022 года стало известно, что на венгерско-украинской границе пресекли попытку незаконного провоза советского многоцелевого вертолета Ка-26. Несоответствие в официальных бумагах на машину заметили украинские пограничники на переходе «Тиса».