Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:08, 23 декабря 2022Бывший СССР

На Украине попытались провезти советский вертолет контрабандой в Венгрию

На венгерско-украинской границе пересекли попытку контрабанды вертолета Ка-26 на грузовике

Фото: Георгий Надеждин / ТАСС

На венгерско-украинской границе пресекли попытку незаконного провоза советского многоцелевого вертолета Ка-26, сообщает Telegram-канал «Политика страны». Машину везли по поддельным документам в открытом полуприцепе грузовика.

Несоответствие в официальных бумагах на вертолет заметили украинские пограничники на переходе «Тиса». В частности, сведения о производителе оказались ложными, что позже подтвердил и судебный эксперт. Машину, стоимость которой оценивается примерно в миллион гривен (около одного миллиона 860 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), изъяли.

В начале ноября в порту Одессы в одном из контейнеров нашли иной советский вертолет — Ми-2, он простоял нерастаможенным 15 лет. Украинская таможня должна была взять товары на свой баланс, а далее передать их государству, но сотрудники этого не сделали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал в короткие сроки обеспечить войска необходимым вооружением
Косметолог объяснила изменения во внешности бывшей возлюбленной Тимати
Двое россиян получили сроки по делу о покушении на Авраама Руссо
Meizu вернулась на рынок смартфонов
Сын Кадырова одержал первую победу в ММА в 16 лет
Сотни миллионов заболевших COVID-19 создали угрозу для экономики Китая
Киберэксперт назвал уязвимую перед хакерами категорию смартфонов
Сенатор призвал Татарстан к «мудрому решению» по новому именованию президента
Мужчина нашел способ путешествовать по миру и одновременно сидеть дома
Жители российского общежития оказались вынуждены ходить в туалет под зонтом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.