На Украине попытались провезти советский вертолет контрабандой в Венгрию

На венгерско-украинской границе пересекли попытку контрабанды вертолета Ка-26 на грузовике

На венгерско-украинской границе пресекли попытку незаконного провоза советского многоцелевого вертолета Ка-26, сообщает Telegram-канал «Политика страны». Машину везли по поддельным документам в открытом полуприцепе грузовика.

Несоответствие в официальных бумагах на вертолет заметили украинские пограничники на переходе «Тиса». В частности, сведения о производителе оказались ложными, что позже подтвердил и судебный эксперт. Машину, стоимость которой оценивается примерно в миллион гривен (около одного миллиона 860 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»), изъяли.

В начале ноября в порту Одессы в одном из контейнеров нашли иной советский вертолет — Ми-2, он простоял нерастаможенным 15 лет. Украинская таможня должна была взять товары на свой баланс, а далее передать их государству, но сотрудники этого не сделали.