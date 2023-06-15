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08:32, 15 июня 2023Силовые структуры

Пенсионера осудят за разрушение памятника героям Великой Отечественной

Под Мурманском будут судить 72-летнего пенсионера, разрушившего памятник героям ВОВ
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Pixabay

В Мурманской области суд рассмотрит дело 72-летнего пенсионера, разрушившего мемориальный комплекс. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2020 года фигурант пришел к «Памятнику героям-подводникам Северного флота, посвященному прорывам подводников в гавань Лиинахамари в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Пожилой мужчина решил снести его. 12 сентября он нашел гражданина, который не подозревал о планах обвиняемого, и тот с использованием фронтального погрузчика и закрепленных на мемориальном сооружении канатов, обрушил стелу мемориального комплекса.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту б части 2 статьи 243 («Уничтожение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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