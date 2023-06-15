Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:23, 15 июня 2023Бывший СССР

Стали известны последствия наводнения для контрнаступления ВСУ

Bloomberg: наводнение лишило ВСУ возможности переправы через Днепр и поддержки наступления
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вызванное прорывом плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) наводнение лишило Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности переправляться через Днепр и поддерживать контрнаступление. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что наводнение создало проблемы с логистикой для руководства украинской армии, которое пытается решить, как обеспечить снабжение войск по мере их продвижения. При этом авторы материала указывают на то, что по мере опорожнения Каховского водохранилища возникнет совершенно новый ландшафт, который может открыть новые возможности для ВСУ.

Ранее издание EXXpress со ссылкой на австрийского офицера-танкиста сообщало, что серьезные ошибки украинских танкистов привели к потере ими немецких танков при контрнаступлении. Утверждается, что подобное развитие событий является катастрофическим для западноевропейской оружейной промышленности и всех армий, использующих танки Leopard 2.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского рассказали о плане уничтожения россиян
    Власти рассказали о единственном спасении для российской экономики
    Собянин назвал количество живущих в Москве и области людей
    Резкий рост цен на газ в Европе объяснили
    Парикмахер раскрыла связь между цветом волос и частотой мытья головы
    Россия предложила отказаться от использования карт «Мир» за рубежом
    Российский суд арестовал гражданина Украины за шпионаж
    Россияне бросились брать займы на покупку китайских авто
    МИД Венгрии перечислил оставшиеся сферы сотрудничества с Россией
    Российские власти решили бороться с рекордно низкой безработицей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.