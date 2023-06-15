Стали известны последствия наводнения для контрнаступления ВСУ

Bloomberg: наводнение лишило ВСУ возможности переправы через Днепр и поддержки наступления

Вызванное прорывом плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) наводнение лишило Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности переправляться через Днепр и поддерживать контрнаступление. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что наводнение создало проблемы с логистикой для руководства украинской армии, которое пытается решить, как обеспечить снабжение войск по мере их продвижения. При этом авторы материала указывают на то, что по мере опорожнения Каховского водохранилища возникнет совершенно новый ландшафт, который может открыть новые возможности для ВСУ.

Ранее издание EXXpress со ссылкой на австрийского офицера-танкиста сообщало, что серьезные ошибки украинских танкистов привели к потере ими немецких танков при контрнаступлении. Утверждается, что подобное развитие событий является катастрофическим для западноевропейской оружейной промышленности и всех армий, использующих танки Leopard 2.