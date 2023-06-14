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20:50, 14 июня 2023Бывший СССР

Украинских танкистов обвинили в катастрофических ошибках на поле боя

EXXpress: ошибки танкистов ВСУ приведут к трофейным танкам Leopard на Красной площади

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Серьезные ошибки украинских танкистов привели к потере ими немецких танков при контрнаступлении. Об этом со ссылкой на австрийского офицера-танкиста сообщает издание EXXpress.

По его словам, подобное развитие событий является довольно катастрофическим для западноевропейской оружейной промышленности и всех армий, использующих [немецкие танки] Leopard 2.

Он отметил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернули лучшие боевые машины в самом начале наступления, не замаскировав их и разместив слишком близко друг к другу, что негативно сказалось на маневренности. Офицер допустил, что в результате это может привести к тому, что потерянные украинскими войсками немецкие танки могут выставить на Красной площади в качестве трофеев, а использованные при их производстве технологии будут изучены российскими специалистами.

13 июня стало известно, что за день ВСУ потеряли три танка Leopard 2 и 16 американских боевых машин пехоты Bradley. Кадры захваченной западной военной техники показало Министерство обороны России.

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    Алевтина Запольская
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