Отец утонувших в пруду Петергофа сестер пытался их спасти

«Известия»: отец утонувших в пруду Петергофа девочек пытался их спасти

Отец сестер, которые утонули в Никольском пруду Петергофа, пытался спасти их, однако ему не удалось этого сделать, сообщил источник «Известий».

По его словам, обе школьницы не умели плавать, однако младшая сестра захотела доказать обратное и зашла слишком глубоко в воду. Старшая девочка бросилась на помощь сестре, но начала тонуть вместе с ней.

«Брат увидел, что сестры начали тонуть, и поспешил позвать на помощь взрослых. Отец девочек смог самостоятельно вытащить на берег младшую, но тело старшей ушло на дно», — заявил источник.

Он добавил, что 12-летнюю девочку так и не удалось реанимировать, а тело 14-летней школьницы позже подняли со дна спасатели.

Также отмечается, что семья имеет положительную характеристику.

Ранее в Следственном комитете подтвердили факт обнаружения тел девочек в Никольском пруду, отметив, что в связи с этим возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Следователи провели осмотр места происшествия и допросили родственников и очевидцев.