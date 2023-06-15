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06:00, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Клиент нагрубил курьеру и столкнулся с неожиданными последствиями

Курьер рассказал в TikTok, что съел заказ клиента, который ему нагрубил
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: SFIO CRACHO / Shutterstock / Fotodom

Пользователь TikTok с ником nba_Dashboy, работающий в известном сервисе доставки, поделился видео, в котором рассказал о своей реакции на грубость клиента в переписке. Он решил проучить нетерпеливого собеседника и съел заказанные им блюда, а после отказался от этого заказа.

В видео курьер показал скриншот переписки в приложении сервиса доставки. В нем клиент грубо попросил курьера поторопиться и настойчиво попытался узнать, почему время прибытия его заказа все время переносится. После этого автор ролика продемонстрировал кадры из ресторана быстрого питания, на которых было видно надкусанный бургер и газировку, которые предназначались нетерпеливому покупателю. Курьер добавил, что после этого планирует отменить заказ. «Вот что бывает, если не давать чаевых и грубить», — комментировал происходящее автор ролика.

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Мнение пользователей о поступке курьера под видео разделились. Некоторые поддержали его решение проучить грубого клиента. «Если он не может немного подождать и при этом вести себя нормально, то, возможно еда ему просто не нужна», «Молодец, я бы поступил точно так же». В то же время многих комментаторов возмутило подобное поведение. «Очевидно, вам нельзя доверить доставку завтрака, потому что вы действительно способны съесть чужую еду», «Друг, если курьер не может выполнить просьбу клиента и поторопиться с заказом, то ему стоит поискать другую работу», — высказались пользователи.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что проучила своего парня после того, как узнала о его обмане. Автору поста стало известно, что возлюбленный выгнал ее кота на улицу и сказал, что питомец потерялся. После этого девушка спрятала его собаку у родителей.

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    Мария Большакова
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