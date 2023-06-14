Девушка узнала об обмане возлюбленного и оригинально отомстила

Reddit: девушка спрятала собаку возлюбленного после того, как он выгнал ее кота

Пользовательница Reddit с ником leftconduit рассказала, как возлюбленный обманул ее, скрыв подробности пропажи домашнего животного. Девушка узнала об этом случайно и оригинально отомстила парню, спрятав его собаку.

До того как парень и девушка стали жить вместе, они поставили друг друга в известность, что у обоих есть домашние питомцы. У нее была кошка по кличке Хесси, а у парня — собака Гуччи. Но, по словам автора, животные не поладили. Рассказчица также догадывалась, что бойфренд плохо относится к Хесси.

Девушка подтвердила свои догадки, после того как ей пришлось оставить животное с возлюбленным. «На выходные я еду к другу, оставив кота с ним. Я весело провожу время, и тут (…) я получаю сообщение от парня: "Я вышел в магазин и, видимо, забыл закрыть окно. Когда я вернулся, Хесси не было"», — поделилась подробностями девушка. Позже, получив доступ к камерам видеонаблюдения, она узнала, что мужчина сам выгнал кота на улицу, и тот уже не вернулся домой.

На следующий день, как рассказала автор, она решилась на месть. Девушка отвезла собаку возлюбленного к родителям, а ему сказала, что, видимо, кто-то случайно отвязал поводок, пока она была в магазине, и животное убежало. «Он начал обвинять меня в том, что я не могу простить ему, что (...) мой кот убежал! Я несколько дней слушала это. И когда он был на работе, вернула собаку домой, собрала вещи и уехала к родителям. Вечером он, счастливый, написал мне, что Гуччи нашлась, но даже не спросил, где я (...). Я, не говоря ни слова, отправила ему ролик с камер, на котором видно, как он выпроваживает из дома мою кошку. После этого мы ни разу не общались», — завершила рассказ девушка.

Ранее пользовательница TikTok проучила соседей по общежитию, воровавших ее еду. Она стала добавлять в продукты большое количество соли. Девушка отметила, что не пожалела о своем решении.