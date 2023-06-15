Участника СВО не впустили в бар из-за военной формы

В Воронеже менеджер не впустил в бар участника СВО из-за военной формы

Сотрудники одного из баров в Воронеже отказались впускать в заведение посетителя в военной форме, несмотря на забронированный им столик. Мужчина только что вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал RT.

На кадрах одетый в шорты менеджер заявляет, что в военной в форме посещать заведение нельзя. При этом он ссылается на дресс-код. «Мы, к сожалению, отказываем в обслуживании», — отвечает сотрудник бара на повторно обращенный к нему вопрос.

Автор видео обращает внимание на сидящего рядом охранника с закрытым маской лицом и нашивкой в виде буквы Z на рукаве. «Я не администрация данного заведения», — заявляет сотрудник и уходит. Запись обрывается после того, как посетители сообщают о намерении вызвать полицию.

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