Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 15 июня 2023Россия

Участника СВО не впустили в бар из-за военной формы

В Воронеже менеджер не впустил в бар участника СВО из-за военной формы
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Сотрудники одного из баров в Воронеже отказались впускать в заведение посетителя в военной форме, несмотря на забронированный им столик. Мужчина только что вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал RT.

На кадрах одетый в шорты менеджер заявляет, что в военной в форме посещать заведение нельзя. При этом он ссылается на дресс-код. «Мы, к сожалению, отказываем в обслуживании», — отвечает сотрудник бара на повторно обращенный к нему вопрос.

Автор видео обращает внимание на сидящего рядом охранника с закрытым маской лицом и нашивкой в виде буквы Z на рукаве. «Я не администрация данного заведения», — заявляет сотрудник и уходит. Запись обрывается после того, как посетители сообщают о намерении вызвать полицию.

Ранее в Сочи мужчина пришел на дискотеку в футболке с украинским флагом и написанным на ней оскорблением в адрес президента России Владимира Путина. Когда его одеждой заинтересовались другие отдыхающие, мужчина попытался оправдаться тем, что хотел посмотреть на реакцию окружающих.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    Делимханов заявил о выполнении «Ахматом» задач в Белгородской области
    Россия ужесточит правила ухода западных компаний с рынка
    Набиуллина оценила темпы трансформации российской экономики
    Дачникам посоветовали бороться с муравьями с помощью муки
    В Москве недовольный покупатель выстрелил в продавца и попал на видео
    Блогерше Lerchek отказались разморозить счета после уплаты налогов
    В НАТО оценили вероятность вступления Швеции в альянс до саммита в Вильнюсе
    Опубликовано видео со свадьбы комика Бебуришвили
    Женщина раскрыла простые способы избавиться от неприятного запаха в обуви
    Минеев оценил шансы на выступление в UFC
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.