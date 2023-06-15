Укравший телефон у пассажира электрички однорукий карманник попал на видео

На станции Москва-Киевская однорукий карманник украл телефон из рюкзака пассажира

Однорукий карманник украл телефон из рюкзака пассажира пригородной электрички на станции Москва-Киевская и попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

На кадрах видно, как злоумышленник выходит из двери станции вслед за мужчиной. Затем он вытаскивает из кармана рюкзака пассажира телефон.

Полицейские оперативно вышли на след подозреваемого, изучив записи с камер видеонаблюдения и заметив особую примету фигуранта — у него не было части правой руки. Как выяснилось после задержания, эту травму мужчина получил несколько лет назад в результате несчастного случая на железной дороге.

Фигуранта, 44-летнего россиянина без определенного места жительства, отправили в СИЗО. От похищенного телефона он уже успел избавиться.