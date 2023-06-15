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19:23, 15 июня 2023Среда обитания

В МЧС рассказали об опасности деревянных многоэтажек

МЧС: фасады деревянных многоэтажек могут оказаться неустойчивыми к огню

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Фасады многоэтажных деревянных домов могут оказаться неустойчивыми к огню. Такие опасения высказал главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору, замминистра МЧС Анатолий Супруновский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

У ведомства также возникли вопросы к эффективности обработки таких многоэтажек краской для огнезащиты, поскольку она стирается со временем. «Вся огнезащита должна быть конструктивной», — заявил Супруновский.

Представитель МЧС добавил, что нормативы для многоэтажных домов из деревянных конструкций могут появиться в России только после проведения полноценных крупномасштабных огневых испытаний. В безопасности индивидуальных зданий из этого материала специалисты не сомневаются, наибольшие риски представляют сооружения повышенной этажности, уточнили в министерстве.

«Среднемасштабные огневые испытания уже проведены и показали конструктивную стойкость, скоро в Оренбурге будут проведены крупномасштабные огневые испытания, мы будем сжигать четырех-пятиэтажный дом. После этого возможно написание наших норм», — рассказал Супруновский.

В конце мая Минстрой заявил, что правила строительства деревянных многоэтажек в России будут установлены к 2024 году. Главное преимущество зданий из многослойных клееных деревянных панелей (Cross-Laminated Timber, CLT) заключается в высокой скорости возведения (в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии), пояснили в ведомстве.

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    Нина Ташевская
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