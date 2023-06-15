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12:08, 15 июня 2023Путешествия

Россиянам предложили выгодный отдых в одной мусульманской стране

АТОР: летом туристы могут приобрести туры в Оман по цене от 182 тысяч рублей
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Туроператоры предложили россиянам приобрести летние туры в Оман по максимально привлекательной цене. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным агентства Ambotis Holidays, наибольшим спросом среди туристов пользуются отели премиум-класса. Так, восьмидневный тур на двоих с перелетом, завтраком и проживанием в отелях Al Bustan Palace, A Ritz-Carlton deluxe и Shangri-La Al Husn Resort & SPA deluxe обойдется от 250 тысяч рублей. Чуть дешевле, от 242 тысяч рублей, могут стоить туры с проживанием в отеле Jumeirah Muscat Bay. А в отеле Kempinski Hotel Muscat можно остановиться примерно за 182 тысячи рублей.

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Эксперты заявляют, что летом в этой мусульманской стране получится отдохнуть наиболее выгодно. Однако есть один нюанс — жаркая погода. «Сейчас в Омане "низкий" сезон — температура воздуха днем на побережье достигает, порой, плюс 35-38 градусов, но невысокая влажность переносится довольно легко. Отели снижают цены — хороший шанс поехать в шикарный отель по шикарной цене», — рассказали в Ambotis Holidays.

В сообщении также говорится, что отдыхающие в Омане могут совместить пляжный отдых с интересной экскурсионной программой. В этой стране Ближнего Востока есть не только пустыня и море, но и горы, реки, пальмовые оазисы, вади и даже фьорды.

В АТОР отметили, что в Омане нет ограничений, связанных с коронавирусом. Кроме того, туристам, которые едут в страну на срок не более 14 дней, не нужна виза.

Ранее россиянам перечислили пляжные страны с самыми удобными перелетами. Так, добраться без пересадок туристы смогут до Египта, Турции, Грузии, Азербайджана, Катара, Бахрейна, ОАЭ, Омана, Индии, Сейшел, Шри-Ланки и Таиланда. Кроме того, специалисты назвали курортные государства, куда можно добраться из России всего лишь с одной пересадкой. К ним относятся Франция, Италия, Греция, Кипр, Иордания, Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Кипр.

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    Марина Черняк
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