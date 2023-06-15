Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 15 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о превращении ООН в дипломатическое казино

Лукашенко заявил о превращении ООН в дипломатическое казино с западными воротилами
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Golden Brown / Shutterstock / Fotodom

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ООН превратилась в дипломатическое казино. Слова главы государства передает БелТА.

«ООН из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют», — сказал Лукашенко.

Он упрекнул страны Запада в попытках затормозить развитие отдельных государств и регионов, а также в разворачивании ударных сил НАТО на границах со странами, которые с ними не согласны.

Ранее Лукашенко предсказал прекращение помощи Украине от западных стран после контрнаступления. Президент подчеркнул, что население США и европейских стран приходит к пониманию того, что поддержка украинской армии приносит ущерб им самим.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В ЦБ поддержали идею приватизации в России
    В Кремле оценили обещание артистов платить премии за подбитые танки Leopard
    Раскрыто влияние разрушения Каховской ГЭС на объемы урожая в России
    Силуанов назвал главной задачей экономики России возвращение уехавших граждан
    В Кремле ответили на вопрос о проверке Ельцин-центра Минюстом
    Захарова заявила о нежелании Украины идти на переговоры в угоду Западу
    Семилетний россиянин съел арбуз и умер в больнице
    На Украине рассказали о тестировании контрнаступления
    Глава ЛНР рассказал об успешных перехватах британских ракет Storm Shadow
    Захарова назвала условие использования Россией ядерного оружия
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.