Лукашенко заявил о превращении ООН в дипломатическое казино с западными воротилами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ООН превратилась в дипломатическое казино. Слова главы государства передает БелТА.

«ООН из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют», — сказал Лукашенко.

Он упрекнул страны Запада в попытках затормозить развитие отдельных государств и регионов, а также в разворачивании ударных сил НАТО на границах со странами, которые с ними не согласны.

Ранее Лукашенко предсказал прекращение помощи Украине от западных стран после контрнаступления. Президент подчеркнул, что население США и европейских стран приходит к пониманию того, что поддержка украинской армии приносит ущерб им самим.