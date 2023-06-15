Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 15 июня 2023Россия

Минобороны отчиталось об отражении наступлений ВСУ на трех направлениях

Минобороны России заявило об отражении украинских наступлений на трех направлениях
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Российские войска за сутки отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях — запорожском, южнодонецком и донецком. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в районе Времевского выступа обороняющиеся подразделения Вооруженных сил (ВС) России отразили две атаки противника. Около населенных пунктов Новодаровка, Нескучное и Великая Новоселка было нанесено поражение по скоплениям живой силы и техники противника.

На запорожском направлении, продолжили в Минобороны, ракетные войска нанесли поражение подразделениям 47-й механизированной бригады ВСУ, а около населенного пункта Омельник был уничтожен склад боеприпасов противника.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Помимо того, на донецком направлении Южной группировке войск удалось отразить пять атак украинских военнослужащих. Также ударами ракетных войск в Донецкой народной республике было нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Накануне оборонное ведомство России отчиталось о многотысячных потерях ВСУ на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях. По их данным, украинские войска потеряли там с 4 июня около 7,5 тысячи человек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского рассказали о плане уничтожения россиян
    Украину заподозрили в перепродаже американского оружия врагам Израиля
    В ЦБ сочли создание конкурента карте «Мир» устаревшим подходом
    В России оценили сообщения о хамстве персонала отелей Турции в отношении русских
    Ведущий «Дома-2» рассказал о зарплате
    В Киеве высказались о сроках завершения украинского конфликта
    Диалог нейросети «Жириновский» с россиянами попал на видео
    Российский полицейский передал секретные данные украинскому интернет-магазину
    Путин запустил движение на обходах Аксая и Краснодара
    ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на краснолиманском направлении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.