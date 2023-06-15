Минобороны отчиталось об отражении наступлений ВСУ на трех направлениях

Минобороны России заявило об отражении украинских наступлений на трех направлениях

Российские войска за сутки отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях — запорожском, южнодонецком и донецком. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в районе Времевского выступа обороняющиеся подразделения Вооруженных сил (ВС) России отразили две атаки противника. Около населенных пунктов Новодаровка, Нескучное и Великая Новоселка было нанесено поражение по скоплениям живой силы и техники противника.

На запорожском направлении, продолжили в Минобороны, ракетные войска нанесли поражение подразделениям 47-й механизированной бригады ВСУ, а около населенного пункта Омельник был уничтожен склад боеприпасов противника.

Помимо того, на донецком направлении Южной группировке войск удалось отразить пять атак украинских военнослужащих. Также ударами ракетных войск в Донецкой народной республике было нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Накануне оборонное ведомство России отчиталось о многотысячных потерях ВСУ на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях. По их данным, украинские войска потеряли там с 4 июня около 7,5 тысячи человек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).