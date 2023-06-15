Врач оценила эффективность сметаны при солнечных ожогах

Врач-дерматолог Оксана Шатрова рассказала, что сметана помогает при солнечных ожогах

Врач-дерматолог, косметолог Оксана Шатрова рассказала, действительно ли сметана помогает восстановить кожу при солнечных ожогах. Эффективность этого и других народных средств в борьбе с воспалением кожи она оценила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Шатрова назвала сметану эффективным средством от солнечных ожогов. По ее словам, этот продукт охлаждает кожу и помогает избавиться от дискомфорта и чувства жжения, возникающих из-за чрезмерного воздействия солнечных лучей.

Косметолог посоветовала при ожогах наносить на кожу сметану с высоким процентом жирности. Она объяснила, что жиры способствуют быстрому восстановлению верхних слоев кожи.

Облегчить состояние при солнечных ожогах поможет и компресс из зеленого чая, отметила врач. Она рассказала, что в нем содержатся антиоксиданты и танины, которые успокаивают кожу и восстанавливают ее. Кроме того, он увлажняет кожу, добавила Шатрова.

Также косметолог предостерегла от попытки избавиться от ожогов с помощью спирта и льда. Врач уточнила, что оба эти средства только в первые минуты снимают ощущение жара. На самом же деле они ухудшают состояние кожи, из-за чего процесс ее заживления идет медленно.

Ранее врач-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус дал рекомендации по защите от солнечных ожогов. В частности, он посоветовал носить на улице закрытую одежду с длинными рукавами.