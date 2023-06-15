Раскрыты подробности задымления в здании Общественной палаты в Москве

ТАСС: в здании Общественной палаты РФ в Москве произошло короткое замыкание

Короткое замыкание в электрощитовой произошло в здании Общественной палаты России в Москве. Об этом рассказали в экстренных службах, пишет ТАСС.

Как уточнили специалисты, проверка здания завершена. «Источника возгорания не обнаружено. В электрощитовой произошло короткое замыкание», — раскрыли подробности эксперты.

Сейчас в зданиии есть небольшое задымление. В результате инцидента никто не пострадал. В помещаниях находятся только сотрудники охраны.

Ранее в экстренные службы российской столицы поступило сообщение о пожаре в здании Общественной палаты РФ. Очевидцы рассказали об инциденте в административном здании на Миусской площади, дом семь, строение один. По данному адресу расположена Общественная палата.