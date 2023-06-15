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01:30, 15 июня 2023Россия

В экстренные службы поступило сообщение о пожаре в здании Общественной палаты

ТАСС: экстренные службы проверят сообщение о возгорании в здании Общественной палаты
СюжетПожар в Сочи

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В экстренные службы Москвы поступило сообщение о пожаре в здании Общественной палаты России, об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поступила информация о возгорании в административном здании на Миусской площади, дом семь, строение один, наблюдается плотное задымление.

Агентство, ссылаясь на данные из открытых источников, уточняет, что по данному адресу находится Общественная палата, а также аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Ранее, 13 июня, на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар, пострадал один человек. Огонь распространился на три павильона, началась эвакуация людей. В сети появились кадры со спасающими товар продавцами.

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    Марина Совина
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