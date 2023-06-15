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12:50, 15 июня 2023Бывший СССР

Захарова заявила о нежелании Украины идти на переговоры в угоду Западу

Представитель МИД России Захарова: Украина не идет на мирные переговоры в угоду Западу
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Украинские власти не желают идти на переговоры с Россией в угоду западным странам, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Известий».

Захарова также напомнила, что киевские власти на законодательном уровне заблокировали любую возможность переговоров с Москвой.

«Я не уверена, что вообще есть такой прецедент в мире, когда какой-либо режим, какая-то правящая верхушка сама себе запрещала ведение переговоров с кем-либо еще, но это случилось на Украине», — сказала она.

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    Алевтина Запольская
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