Президент Чехии пока не увидел настоящего контрнаступления ВСУ

Президент Чехии Павел: настоящего контрнаступления Украины мы еще не видели

Президент Чехии Петр Павел предположил, что пока что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не начали контрнаступление. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов).

«Ну, мы увидели начало, которое, скажем так, умеренное. Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все еще впереди. Я бы назвал это исходя из своего военного опыта, формирующими операциями», — прокомментировал он.

Также он указал на то, что подготовка к нынешнему контрнаступлению продолжалась месяцы. Если ВСУ не удастся достичь результатов, то следующую попытку придется отложить на 2024 год из-за погодных условий. При этом надо будет сохранить поддержку западных стран, а это будет трудно.

Ранее военный аналитик Института исследований внешней политики США Роб Ли назвал основные риски для украинского контранступления.