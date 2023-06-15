Названы главные риски для украинского контрнаступления

Reuters: ВСУ рискуют растерять наступательный потенциал до прорыва российской обороны

Прежде чем задействованные в контрнаступлении части Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут совершить прорыв хотя бы первой линии российской обороны, украинские войска могут растерять наступательный потенциал из-за упорного сопротивления российских военных. Риски назвал Reuters военный аналитик и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (США) Роб Ли.

«Риск для [ВСУ] заключается в том, что прежде чем они доберутся до этой линии обороны, они столкнутся с большими потерями, и им будет слишком сложно прорвать ее», — заявил Ли. По его мнению, Украина проиграет «войну на истощение», которую Москва смогла навязать Киеву в последние месяцы.

Ранее западные чиновники заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ. По их словам, военным приходится наступать на хорошо укрепленные линии обороны, которые россияне готовили месяцами.