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11:05, 15 июня 2023Мир

Названы главные риски для украинского контрнаступления

Reuters: ВСУ рискуют растерять наступательный потенциал до прорыва российской обороны
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Прежде чем задействованные в контрнаступлении части Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут совершить прорыв хотя бы первой линии российской обороны, украинские войска могут растерять наступательный потенциал из-за упорного сопротивления российских военных. Риски назвал Reuters военный аналитик и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (США) Роб Ли.

«Риск для [ВСУ] заключается в том, что прежде чем они доберутся до этой линии обороны, они столкнутся с большими потерями, и им будет слишком сложно прорвать ее», — заявил Ли. По его мнению, Украина проиграет «войну на истощение», которую Москва смогла навязать Киеву в последние месяцы.

Ранее западные чиновники заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ. По их словам, военным приходится наступать на хорошо укрепленные линии обороны, которые россияне готовили месяцами.

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    Виктория Кондратьева
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