Президент Чехии призвал спецслужбы к наблюдению за уехавшими из России

Президент Чехии Петр Павел призвал спецслужбы к наблюдению за уехавшими гражданами России

Президент Чехии Петр Павел призвал спецслужбы стран Запада к пристальному наблюдению за уехавшими гражданами России, которые не согласны с политикой Москвы. Его слова передает РБК.

Глава государства назвал россиян гражданами страну, ведущей агрессивную войну. «Мне может быть жаль этих людей, но, если мы оглянемся назад, во времена когда началась Вторая мировая война: тогда все японское население, проживающее в США, также находилось под строгим режимом наблюдения», — заключил он.

Павел также заявил, что не согласен с позицией о том, что текущий конфликт — это «только война [президента России Владимира] Путина», а не всей страны. Он напомнил, что часть населения поддерживает ведение боевых действий и предлагает распространить их на другие государства.

Чешский лидер выразил уверенность в том, что не все россияне довольны снижением уровня жизни, отсутствием некоторых товаров, проблемами с путешествиями. При этом он счел полную изоляцию России недальновидным решением.

Ранее стало известно, что Чехия решила найти замену состоятельным российским туристам, которые из-за санкций не могут посетить курорты страны. France 24 сообщало, что чешская туристическая отрасль лишилась значимой части прибыли, потеряв российских туристов после введенных из-за украинского конфликта санкций.