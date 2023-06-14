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19:01, 14 июня 2023Путешествия

Чехия решила найти замену российским туристам с большим кошельком

France 24: Чехия лишилась российских туристов из-за санкций и решила найти им замену
СюжетЗасуха в Казахстане

Фото: Dmitry Goykolov / Unsplash

Чехия решила найти замену российским туристам с большим кошельком, которые из-за санкций не могут посетить курорты страны. Об этом сообщает France 24.

По данным телеканала, чешская туристическая отрасль лишилась значимой части прибыли, потеряв российских туристов после введенных из-за специальной военной операции (СВО) санкций. Уточняется, что во время отдыха в стране русскоязычные клиенты тратили около 3500 крон (13 тысяч рублей) в день. Траты чешских туристов составляют лишь 700 крон (2,6 тысячи рублей) в день, а немецких путешественников — около двух тысяч крон (7,6 тысячи рублей).

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«Общие цифры не так уж отличаются, но в финансовом плане это спад», — объяснила директор агентства CzechTourism Ян Хергет. Кроме того, российские путешественники предпочитали оставаться в стране по несколько недель подряд, что тоже было выгодно для сферы туризма.

CzechTourism планирует привлечь клиентов с Ближнего Востока и из стран бывшего Советского Союза, в том числе Азербайджана и Казахстана. «Нам нужно компенсировать падение числа гостей из России, так как очевидно, что они не вернутся», — заключила Хергет.

Ранее сообщалось, что в Греции соскучились по российским туристам и ждут их на местных курортах. Тем не менее туристическому бизнесу Греции все же удалось компенсировать отсутствие россиян. Их заменили в основном отдыхающие из Румынии, Казахстана, стран Балтии и с Балкан.

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    Зарина Дзагоева
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