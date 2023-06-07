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20:01, 7 июня 2023Путешествия

В Греции соскучились по российским туристам

Представитель Tez Tour Харитидис рассказал, что российских туристов ждут в Греции
СюжетВизы в Европу:

Фото: Matthew Waring / Unsplash

В Греции соскучились по российским туристам и ждут их на местных курортах. Об этом рассказал РИА Новости управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

Он отметил, что российские туристы интересуются историей страны, ездят на экскурсии, ходят в таверны, занимаются шопингом. «Несмотря на то что отельеры компенсировали отсутствие россиян, именно рынок — местные производители, местные таверны — сильно почувствовали это отсутствие», — поделился представитель Tez Tour.

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По словам Харитидиса, туристическому бизнесу Греции все же удалось компенсировать отсутствие российских туристов. Их заменили в основном отдыхающие из Румынии, Казахстана, стран Балтии и с Балкан.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что при выдаче шенгенских виз стали хуже относиться к россиянам. Сейчас одобрение визы зависит от личности заявителя. В визовых центрах смотрят на предыдущую историю поездок, а также учитывают родство и фактор наличия у человека недвижимости на их территории.

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    Марина Черняк
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