В уходе западных компаний из России нашли плюсы

Орешкин: решение западных компаний уйти из России оказало положительный эффект

В уходе западных компаний из России есть плюсы. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил помощник президента России Максим Орешкин, его цитирует ТАСС.

За последнее время много представителей иностранных фирм покинули российский рынок, сообщения об этом появлялись «стабильно в течение каждого дня», однако эти новости не внесли смуту в головы людей — результат ухода зарубежного бизнеса из страны оказался положительным, отметил Орешкин.

По словам помощника президента, аналогичный процесс импортозамещения происходил после 2014 года, когда после введения первых зарубежных санкций отечественное производство стало прогрессировать и занимать освободившееся место на рынке. Этому «процессу заполнения» открывшихся ниш необходимо оказывать поддержку, чтобы скорее получить положительный результат, добавил он.

В мае ученые Йельского университета подсчитали, что с момента начала спецоперации на Украине российский рынок покинули более 500 иностранных компаний. Еще столько же частично приостановили деятельность в стране, заявили эксперты. По оценке Bloomberg Economics, общая стоимость проданных в 2022 году зарубежных активов составила 15-20 миллиардов долларов.