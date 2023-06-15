Авиакомпания «Победа» начала кормить пассажиров

Авиакомпания «Победа» начала предоставлять питание пассажирам у выхода на посадку

Российский лоукостер «Победа» запустил новую дополнительную услугу для клиентов, теперь перевозчик начал предоставлять питание у выхода на посадку. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Кормить пассажиров будут на внутренних рейсах. В ассортимент «Победы» входят шесть сетов и восемь напитков. Цены на питание начинаются от 795 рублей за набор, самый дорогой из них обходится в 1150 рублей. «Все блюда готовятся за 1–1,5 часа до вылета и подойдут даже маленьким путешественникам и вегетарианцам», — говорится в сообщении.

Получить еду пассажиры смогу при вылете из московских аэропортов Внуково и Шереметьево. Однако заказывать ее необходимо онлайн.

Ранее в июне стало известно, что система tax free заработает еще в шести регионах России. Таким образом, теперь прибывающие в страну иностранцы смогут вернуть НДС за покупки в восьми пропускных пунктах — Красноярске в Красноярском крае, Краскино в Приморском крае, Благовещенске в Амурской области, Иркутске в Иркутской области, Кяхте и Улан-Удэ в Бурятии, Забайкальске и Чите в Забайкальском крае.

