Российские модели приняли участие в иностранном показе

Российские модели Ирина Шейк и Наташа Поли приняли участие в иностранном шоу LuisaViaRoma

Российские модели приняли участие в показе иностранного ретейлера LuisaViaRoma. Снимки с прошедшего мероприятия публикует Daily Mail.

На подиум дефиле Runway Icons Show, организованного упомянутым маркетплейсом в коллаборации с британским Vogue, вышли Ирина Шейк, Наташа Поли и Наталья Водянова. Манекенщицы представили коллекции различных брендов на шоу, которое состоялось во Флоренции.

Шейк запечатлели в черном платье длины макси с полупрозрачными вставками, а Водянову — в пышном вечернем платье с длинным шлейфом, которое оголяло ее ноги. В то же время Поли предстала перед публикой в блестящем платье длины макси с пайетками и асимметричным глубоким декольте.

Ранее в июне Ирина Шейк снялась для журнала i-D в прозрачном платье и с обесцвеченными бровями. На размещенных снимках модель позировала в прозрачном белом платье со шлейфом и обнажающими плечи пышными рукавами, а также в черных сапогах до колен на плоской подошве и с широким голенищем.