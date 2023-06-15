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13:24, 15 июня 2023Силовые структуры

Мужчину оштрафовали за нападение на российского полицейского

В Петербурге оштрафовали мужчину, попытавшегося ударить по лицу участкового полиции
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 40 тысяч рублей Рустама Зарипова за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, вечером 19 декабря 2022 года мужчина стоял на лестничной площадке дома №7 на улице Катерников. Там также находился участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 42 о/п УМВД России по Красносельскому району города. Правоохранитель хотел доставить мужчину в отделение, чтобы разобраться в причинах вызова силовиков. Но тот отказался и стал угрожать полицейскому. Затем он замахнулся на него рукой. Сотруднику МВД удалось увернуться от удара в лицо.

Отмечается, что Зарипов признал вину и раскаялся.

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    Екатерина Власова
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