Британский премьер лично принял участие в рейде на нелегальных мигрантов

Премьер Великобритании принял участие в операции службы иммиграционного контроля в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично принял участие в операции службы иммиграционного контроля в Лондоне. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня я присоединился к офицерам иммиграционного контроля на операции по пресечению нелегальной трудовой деятельности», — написал британский премьер, также разметив свою фотографию в защитном жилете с сотрудниками службы иммиграционного контроля.

По словам Сунака, его участие в рейде мотивировано желанием исполнить свое обещание побороть нелегальную миграцию в Великобритании.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон допустил депортацию украинских нелегалов в Руанду. Однако он назвал такой сценарий развития событий «крайне маловероятным». Число пересекающих границу Великобритании мигрантов в этом году превысило 10 тысяч человек.