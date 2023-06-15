Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:31, 15 июня 2023Мир

Британский премьер лично принял участие в рейде на нелегальных мигрантов

Премьер Великобритании принял участие в операции службы иммиграционного контроля в Лондоне

Фото: Susannah Ireland / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично принял участие в операции службы иммиграционного контроля в Лондоне. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня я присоединился к офицерам иммиграционного контроля на операции по пресечению нелегальной трудовой деятельности», — написал британский премьер, также разметив свою фотографию в защитном жилете с сотрудниками службы иммиграционного контроля.

Материалы по теме:
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023
Свой — чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
Свой — чужой.Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
3 ноября 2021

По словам Сунака, его участие в рейде мотивировано желанием исполнить свое обещание побороть нелегальную миграцию в Великобритании.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон допустил депортацию украинских нелегалов в Руанду. Однако он назвал такой сценарий развития событий «крайне маловероятным». Число пересекающих границу Великобритании мигрантов в этом году превысило 10 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    Медведев ответил на слова Столтенберга об Украине в НАТО
    36-летняя модель Перминова показала фото в прозрачных штанах
    В США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательстве
    В России назвали комфортный курс доллара
    Европейцы устроили «войну за лежаки» на курорте Испании и попали на видео
    Суд в третий раз арестовал имущество красноярского бизнесмена Быкова
    Британский премьер лично принял участие в рейде на нелегальных мигрантов
    В российском городе порадовались возвращению клеща
    Испытания «Адмирала Головко» завершат в ближайшие дни
    Гинеколог рекомендовала сексуальным партнерам голландский метод контрацепции
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.