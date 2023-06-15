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16:38, 15 июня 2023Бывший СССР

Украину заподозрили в попытке оправдать неудачи контрнаступления

Военный эксперт: Украина пытается скрыть неудачи, говоря об отсутствии контрнаступления

Фото: Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пытается замаскировать неудачи контрнаступления, говоря о том, что на самом деле оно еще не начиналось. Это политическая хитрость, направленная преимущественно на внутреннего пользователя. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Украина пытается оправдать свои неудачи. Естественно, если бы контрнаступление было успешным, давало результаты, то о том, что ничего не начиналось, никто бы не говорил. Это просто попытка оправдаться, направленная, в первую очередь, на украинского и, возможно, западного потребителя», — считает Перенджиев.

Политолог допустил, что Украина не хочет признавать поражение и потери в ходе контрнаступления. Самый простой способ для этого — заявить, что никакого наступления на самом деле не было. Впрочем, Перенджиев убежден, что ВСУ продолжат подготовку к новым наступательным действиям.

«Они будут готовиться и дальше, контратаковать. Украина ждет подкрепления со стороны поляков, других стран НАТО. Прежде всего, речь о людских ресурсах, но также о технике, особенно об истребителях F-16», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее Подоляк заявил, что ВСУ проводят тестирование, а не контрнаступление. По словам Подоляка, ВСУ наносят удары с несколькими целями, в том числе уничтожение российской техники. Чиновник отметил, что украинские войска пытаются узнать, «где слабее всего будет».

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