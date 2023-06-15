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19:00, 15 июня 2023Силовые структуры

Грузинского миллиардера арестовали в Петербурге за мошенничество

В Петербурге суд арестовал грузинского миллиардера Псутури по делу о мошенничестве

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на один месяц грузинского миллиардера Темура Псутури, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ему вменяются махинации с недвижимостью, пояснили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города. По данным следствия, Псутури с сообщниками по подложному паспорту пытался продать машино-место и квартиру в жилом доме на улице Пионерская. Ущерб составил 16,7 миллиона рублей.

Псутури был задержан и допрошен в качестве подозреваемого 13 июня. В суде он заявил о своей непричастности к преступлению. «Я — генеральный директор строительной фирмы с миллиардными контрактами! А мне тут какие-то копейки вменяют», — сказал он судье, повиснув на клетке.

Однако суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 июля.

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    Любовь Ширижик
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