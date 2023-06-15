Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 15 июня 2023Россия

В России артистичный участник драки эффектно проучил соперника и попал на видео

В Перми мужчина нокаутировал пристававшего к подросткам горожанина и попал на видео
СюжетЗемлетрясение в Армении:

В Перми мужчина в артистичной манере проучил пришедшего на спортплощадку и пристававшего к подросткам пьяного горожанина и попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь».

На кадрах видно неуверенно стоящего на ногах полураздетого россиянина, а также другого значительно уступающего ему в габаритах мужчину в камуфляжном костюме и панаме. Он бьет соперника ногой в живот и сразу же наносит ему короткий боковой удар под восклицание снимавшей видео девушки. «Он откуда вылез, этот-то, зеленый?» — спрашивает она.

Затем мужчина в камуфляже, прицелившись, бьет оппоненту точно в челюсть, после чего мужчина сразу валится на землю. Его соперник приседает и оборачивается вокруг себя. Участник драки кланяется наблюдавшим за конфликтом молодым людям, которые аплодируют ему и смеются. Накрыв нокаутированного горожанина его же футболкой, мужчина уходит со спортплощадки.

Ранее в сети опубликовали видеозапись массовой драки на пляже в Екатеринбурге. В потасовке участвуют как мужчины, так и женщины, а за происходящим наблюдают маленькие дети.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    В ЦБ поддержали идею приватизации в России
    В Кремле оценили обещание артистов платить премии за подбитые танки Leopard
    Раскрыто влияние разрушения Каховской ГЭС на объемы урожая в России
    Силуанов назвал главной задачей экономики России возвращение уехавших граждан
    В Кремле ответили на вопрос о проверке Ельцин-центра Минюстом
    Захарова заявила о нежелании Украины идти на переговоры в угоду Западу
    Семилетний россиянин съел арбуз и умер в больнице
    На Украине рассказали о тестировании контрнаступления
    Глава ЛНР рассказал об успешных перехватах британских ракет Storm Shadow
    Захарова назвала условие использования Россией ядерного оружия
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.