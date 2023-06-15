В России артистичный участник драки эффектно проучил соперника и попал на видео

В Перми мужчина нокаутировал пристававшего к подросткам горожанина и попал на видео

В Перми мужчина в артистичной манере проучил пришедшего на спортплощадку и пристававшего к подросткам пьяного горожанина и попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь».

На кадрах видно неуверенно стоящего на ногах полураздетого россиянина, а также другого значительно уступающего ему в габаритах мужчину в камуфляжном костюме и панаме. Он бьет соперника ногой в живот и сразу же наносит ему короткий боковой удар под восклицание снимавшей видео девушки. «Он откуда вылез, этот-то, зеленый?» — спрашивает она.

Затем мужчина в камуфляже, прицелившись, бьет оппоненту точно в челюсть, после чего мужчина сразу валится на землю. Его соперник приседает и оборачивается вокруг себя. Участник драки кланяется наблюдавшим за конфликтом молодым людям, которые аплодируют ему и смеются. Накрыв нокаутированного горожанина его же футболкой, мужчина уходит со спортплощадки.

Ранее в сети опубликовали видеозапись массовой драки на пляже в Екатеринбурге. В потасовке участвуют как мужчины, так и женщины, а за происходящим наблюдают маленькие дети.