Экс-ректору российского вуза дали условный срок и взыскали 340 миллионов рублей

Суд приговорил к 3 годам условно экс-ректора Морского университета и взыскал 340 млн руб.

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего ректора Морского государственного университета имени адмирала Невельского Сергея Огая к трем годам лишения свободы условно за злоупотребления полномочиями и взыскал 340 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Сын экс-ректора Алексей Огай, который был начальником учебно-методического управления этого же вуза, получил 2,5 года условно.

По версии следствия, в 2017-2018 годах они создали в университете условия для недобросовестной конкуренции, пишет «Коммерсантъ». Огаи помогли двум фирмам своих знакомых заключить с вузом выгодный контракт на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров. На основе подложных документов отец и сын сформировали максимальные цены контрактов, внесли в аукционную документацию ограниченные сроки поставки и требование об отсутствии авансирования. Таким образом они создали все условия для победы в аукционах ранее определенных компаний.

Своими действиями ректор и начальник учебно-методического управления Морского государственного университета имени адмирала Невельского нарушили права других коммерческих организаций и допустили неэффективное осуществление закупок, причинив ущерб бюджету России на 340 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.