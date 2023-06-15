Эмигрировавшая в Казахстан россиянка назвала причину возвращения в Россию

Эмигрировавшая в Казахстан россиянка Букина заявила, что не жалеет о возвращении в Россию

В конце сентября 2022 года москвичка Зульфия Букина вместе с мужем Ипполитом (все имена изменены по просьбе героев) приняли решение покинуть Россию и переехать в Казахстан. Однако спустя около месяца семья была вынуждена вернуться в родной город, а впоследствии Букины и вовсе отказались от идеи релокации из России. Говоря о своем опыте, девушка подчеркивает, что «ни о чем не жалеет». О том, как Букины провели месяц в Астане и что вынудило их вернуться, Зульфия рассказала «Ленте.ру».

«Мы не хотели играть в русскую рулетку»

Решение уехать из России семья Букиных приняла, как признается Зульфия, почти сразу же после объявления в России частичной мобилизации — это произошло 21 сентября 2022 года. Девушка объясняет, что у ее мужа ранее возникли сложности с подтверждением своего состояния здоровья в военкомате в рамках срочного призыва на военную службу, в связи с чем у него не было военного билета. Несмотря на работу Ипполита в сфере IT, Букины, как рассказала Зульфия, «не хотели играть в русскую рулетку» и выбрали Астану — столицу Казахстана — в качестве нового места жительства.

«Казахстан оказался самым очевидным вариантом. У меня там родственники, у подруги — друзья, менталитет близок. К тому же до глубины души поразила открытость местных. (...) Отдельно хочется упомянуть правительство Казахстана. (...) На всех свободных площадях развернули центры, где можно быстро оформить документы, пребывание без которых на территории страны невозможно», — поделилась девушка.

Уезжали мы «порционно». Первым, естественно, уехал муж. Наверное, все помнят, что выбраться из страны тогда было почти нереально — билетов не было ни на поезда, ни на самолеты. Если что-то вдруг и вылетало, то за такие бешеные деньги, что хоть квартиру продавай. В итоге, так же в чатах, посвященных релокации, нашли мужика, который за 50 тысяч [рублей] согласился довезти до границы Ипполита и еще пару ребят Зульфия Букина вернувшаяся из эмиграции россиянка

Так, в течение суток мужчина добирался от Москвы до границы с Казахстаном, еще сутки ушли на то, чтобы пересечь саму границу, рассказывает Зульфия. Она пояснила, что на границе проблем не было, однако сам процесс переезда для мужчины оказался изматывающим. Сама девушка приехала к мужу через месяц.

Жизнь в Казахстане

«Я хочу сразу признаться в огромной любви и благодарности к Казахстану. Во-первых, я безумно благодарна самим казахстанцам, я безумно благодарна правительству этой прекрасной страны. Ни с какой агрессией, негативом на улицах мы никогда не сталкивались, местные были предельно приветливы и дружелюбны», — рассказывает Букина.

Она поделилась, что процесс адаптации к новому городу в случае их семьи оказался вовсе не сложным.

Привыкнуть к Астане после Москвы оказалось очень несложно. Мы жили в районе, который был очень похож на наш родной, как будто просто сместились на пару улиц. Проще было еще и потому, что одновременно с нами уехали многие наши друзья, так что и одиночества тоже не было. Наоборот, новые лица, новые связи Зульфия Букина вернувшаяся из эмиграции россиянка

Девушка призналась, что, возможно, отсутствие тоски по родине могло быть связано с кратким сроком пребывания в новом месте. Несмотря на это и на комфортные для жизни цены, а также красивую архитектуру города, семье Букиных было не суждено остаться в Астане на больший срок.

«Будет что внукам рассказать»

«Повод для отъезда был простой: нужно было оформить доверенности, забрать справку о несудимости для мужа. Вернуться обратно планировала через неделю», — объясняет девушка причину, по которой ей впервые после релокации пришлось уехать из Астаны.

Увы, где-то через пару дней после моего отъезда (...) весь город покрылся добротным слоем льда. Ипполит сломал лодыжку, да как-то сложно, неприятно, со смещением. Потребовалась операция. Кажется, конечно, что операция нестрашная, и вполне можно было бы сделать ее, не выезжая из Казахстана. И это абсолютная правда, но мы уже успели перенервничать, накрутить и решить, что дома и стены помогают. Спустя еще пару дней Ипполит вернулся, грустно хромая. С чемоданом в одной руке, с собакой в другой. Зато вся семья была бескомпромиссно счастлива, да и я, честно говоря, тоже Зульфия Букина вернувшаяся из эмиграции россиянка

По ее словам, в итоге семья приняла решение, что вне зависимости от обстоятельств дома в любом случае лучше. Идею повторной релокации семья обсуждала, но впоследствии решила отложить этот вопрос.

«Возвращение в Казахстан после операции мы обсуждали, но так, как будто больше из вежливости. Окончательную точку поставил новый закон, который ограничивает срок пребывания россиян на территории Казахстана и запрещает визаран. Вот такая бесславная история "побега". Впрочем, ни о чем не жалею. У меня в жизни не то чтобы много интересных событий, а так будет, что внукам рассказать», — заключила Зульфия.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин рассказал, что половина граждан России, уехавших за рубеж осенью 2022 года, уже вернулась в страну.