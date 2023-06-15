Помощник Путина заявил о возвращении половины уехавших осенью за рубеж россиян

Помощник президента Орешкин заявил о возвращении половины уехавших осенью за рубеж россиян

Половина граждан России, уехавших за рубеж осенью 2022 года, вернулась в страну. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

По его словам, об этом говорит банковская статистика.

В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов в рамках дискуссии на ПМЭФ назвал возвращение уехавших «пессимистов» главной задачей российской экономики.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков завил, что россияне могут искать свое счастье на стороне, но лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны. По мнению представителя Кремля, родина — лучшее, что есть у граждан России, но в стране всегда есть категория населения, которую он описал как «реактивную».

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин, комментируя отъезд россиян за рубеж во время частичной мобилизации, призвал избегать в отношении них эмоций. Он подчеркнул, что в каждом конкретном случае следует давать правовую оценку и действовать только на этом основании.

