Силуанов назвал главной задачей экономики России возвращение уехавших граждан

Силуанов: главным KPI для экономики России является возвращение уехавших пессимистов

Глава российского Минфина Антон Силуанов назвал главной задачей российской экономики возвращение в страну уехавших «пессимистов». Его слова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передает Forbes.

Министр принимал участие в дискуссии с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, помощником президента Максимом Орешкиным и главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Модератор дискуссии напомнил Силуанову его слова на прошлом ПМЭФ — глава Минфина тогда назвал главным целевым показателем (KPI) увеличение числа оптимистов в стране. «Оптимистов стало больше, потому что пессимисты уехали. (...) KPI — чтобы пессимисты вернулись», — ответил Силуанов.

Почти половина граждан РФ, покинувших страну после начала военных действий на Украине, вернулись, приводит ТАСС слова Орешкина. При этом среди тех, кто остался в России, уровень оптимизма находится «на рекордных максимумах». Эту тенденцию следует поддерживать, заключил помощник президента.

Массовая релокация россиян началась весной 2022 года и усилилась после объявления частичной мобилизации в сентябре. В октябре источник Forbes, знакомый с оценками Кремля, заявлял, что осенью страну покинули почти миллион человек, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию уткой.