Путин высказался об уехавших во время частичной мобилизации россиянах

Путин призвал избегать эмоций в отношении уехавших из страны во время мобилизации россиян

В отношении выехавших за границу во время частичной мобилизации россиян нужно избегать эмоций, в каждом конкретном случае следует давать правовую оценку и действовать только на этом основании. Такое мнение высказал президент страны Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане, трансляцию ведет «Россия 24».

Глава государства также сообщил, что в настоящее время в подразделениях уже находятся около 33 тысяч мобилизованных, а 16 тысяч — уже выполняют боевые задачи.

Ранее первый замглавы фракции «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев призвал не осуждать россиян, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации. По его словам, они «струсили и поддались панике», но «Россия все поймет и простит».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. 27 сентября стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии скопилось свыше 5,5 тысячи машин, ожидающих проезда через границу.