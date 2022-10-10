В Госдуме призвали не осуждать уезжающих россиян

Депутат Госдумы Гусев: покинувших страну россиян нельзя осуждать, они поддались панике

Россияне, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации, струсили и поддались панике, но Россия все поймет и простит, их ждут дома. Об этом заявил первый замглавы фракции «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев, призвав не осуждать уезжающих граждан, передает ТАСС.

«Одна из горячих тем, которую обсуждают сегодня, — это отъезд наших парней за границу после объявления частичной мобилизации. Некоторые считают их предателями. Я с этим не согласен: да, смалодушничали, да, струсили, да, поддались панике, но это не предательство», — отметил Гусев.

Парламентарий подчеркнул, что «в такую ситуацию может попасть каждый». По его словам, каждый может испытывать страх. «Но смелый не тот, кто не трусит, а тот, кто сумел свой страх победить. Я знаю, они вернутся. Вернутся почти все, вернутся к своим семьям, своим близким. И им будет стыдно», — сказал он.

По словам Гусева, в стране их ждут, потому что «это наши русские парни, наши русские мужики, наши русские люди». Россия все поймет, всех простит и каждого примет, резюмировал депутат.

Ранее в Совфеде уезжающих за рубеж россиян назвали трусами. По мнению члена Совфеда Маргариты Павловой, уезжающие граждане якобы обрекают свои семьи на лишения. Она отметила, что вряд ли за границей «кто-то сильно ждет наших граждан».