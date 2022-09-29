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В Совфеде назвали трусами уезжающих за рубеж россиян

Сенатор Павлова сочла трусами россиян, которые начали уезжать за рубеж

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Уезжающие за рубеж россияне ставят на себе клеймо труса. Такое мнение выразила член комитета Совфеда по обороне Маргарита Павлова, чьи слова приводит «Подъем».

«Те ребята, которые убегают, ставят на себе клеймо труса, потому что есть законы государства, а есть еще высшие законы. Поэтому получить такое клеймо, мне кажется, в два раза постыднее для любого мужчины», — сказала сенатор.

По мнению члена Совфеда, уезжающие граждане якобы обрекают свои семьи на лишения. Также Павлова считает, что вряд ли за границей «кто-то сильно ждет наших граждан». Она добавила, что некоторые из первой волны уехавших уже начали возвращаться и, по ее словам, оправдываться. «Вот вторая волна. Поживем-увидим, как они будут возвращаться», — заключила политик.

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27 сентября стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии скопилось свыше 5,5 тысячи машин, ожидающих проезда через границу. Позже возле пропускного пункта заметили автомобиль с надписью «Военный комиссариат».

28 сентября глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс». Подписанный им документ ограничивает въезд машин из других регионов на территорию республики.

О желающих уехать из России также сообщали на пунктах пропуска на границах с Казахстаном и Финляндией.

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Никита Абрамов
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