В украинском Кривом Роге возник пожар на двух промышленных предприятиях

Глава обладминистрации Лысак: пожар возник на двух промышленных предприятиях в Кривом Роге

В украинском городе Кривой Рог возник пожар на двух промышленных предприятиях, об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, ночью по этим объектам зафиксированы попадания, в результате чего они были повреждены. Он отметил, что пожары удалось потушить.

«Есть существенные разрушения производственных сооружений. Побиты газопроводы», — уточнил Лысак.

Глава обладминистрации добавил, что ночью был уничтожен шиномонтаж и автобус, обломки сбитой системами противовоздушной обороны (ПВО) ракеты повредили автомобиль.

В ночь на 15 мая украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и Одессе. Воздушная тревога прозвучала в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Николаевской, Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

