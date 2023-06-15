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07:59, 15 июня 2023Бывший СССР

В украинском Кривом Роге возник пожар на двух промышленных предприятиях

Глава обладминистрации Лысак: пожар возник на двух промышленных предприятиях в Кривом Роге
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

В украинском городе Кривой Рог возник пожар на двух промышленных предприятиях, об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, ночью по этим объектам зафиксированы попадания, в результате чего они были повреждены. Он отметил, что пожары удалось потушить.

«Есть существенные разрушения производственных сооружений. Побиты газопроводы», — уточнил Лысак.

Глава обладминистрации добавил, что ночью был уничтожен шиномонтаж и автобус, обломки сбитой системами противовоздушной обороны (ПВО) ракеты повредили автомобиль.

В ночь на 15 мая украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и Одессе. Воздушная тревога прозвучала в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Николаевской, Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

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    Марина Совина
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