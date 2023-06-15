На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Одессе

Украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Одессе.

Отмечается, что в городе сработали системы противовоздушной обороны, предположительно, по беспилотникам. Также сообщается о взрывах в Кривом Роге. Граждан призвали находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в настоящее время практически во всех областях страны, за исключением западных.

Сигналы звучат в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Николаевской, Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что три взрыва прогремели в Харькове. В ночь на 15 июля взрывы также произошли в Днепропетровской области. По всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.