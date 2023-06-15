Стало известно о трех взрывах в Харькове

В Харьковской области прозвучали три взрыва

В Харькове прозвучали три взрыва, пишет украинское издание «Суспильне» в Telegram-канале.

Как уточнил источник издания, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. «В Харькове раздался взрыв», — подчеркнули журналисты. Затем они сообщили о втором и третьем взрывах в городе.

13 июня взрывы были слышны в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Харькове. Также под ударом оказался Киев.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов под Харьковом. Российские военные разбили очередной объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подходе к Глубокому. Утверждается, что это был склад 60-й механизированной бригады Украины.