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13:56, 12 июня 2023Россия

Российские военные разбили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Минобороны России: военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Харьковской области
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов под Харьковом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские военные разбили очередной объект ВСУ на подходе к Глубокому — это село находится в Харьковской области. Утверждается, что это был склад 60-й механизированной бригады Украины.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Варвара Кошечкина
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