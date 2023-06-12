Российские военные разбили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Минобороны России: военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Харьковской области

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов под Харьковом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские военные разбили очередной объект ВСУ на подходе к Глубокому — это село находится в Харьковской области. Утверждается, что это был склад 60-й механизированной бригады Украины.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.