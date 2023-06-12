Минобороны отчиталось об уничтожении РЛС комплекса С-300 в зоне СВО

Минобороны отчиталось об уничтожении РЛС ЗРК С-300 в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — сообщил он о ходе проведения спецоперации.

Кроме того, в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинских войск.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что общая группировка ВСУ, направленная на запорожское направление, составляет более 100 тысяч бойцов. По его данным, основной резерв украинских военных рассредоточен в подконтрольной Киеву части Запорожской и Днепропетровской областей.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.