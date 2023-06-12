Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 12 июня 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении РЛС комплекса С-300 в зоне СВО

Минобороны отчиталось об уничтожении РЛС ЗРК С-300 в Днепропетровской области

Архивное фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — сообщил он о ходе проведения спецоперации.

Кроме того, в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады украинских войск.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что общая группировка ВСУ, направленная на запорожское направление, составляет более 100 тысяч бойцов. По его данным, основной резерв украинских военных рассредоточен в подконтрольной Киеву части Запорожской и Днепропетровской областей.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Боррель назвал возможный срок начала переговоров России и Украины
    Названы самые дружелюбные по отношению к России страны
    Москвичам назвали сроки наступления жары в Москве
    В Скандинавии объявили бойкот производителю продуктов из-за его работы в России
    США запланировали перестроить Совбез ООН ради решения конфликта на Украине
    Путин поздравил граждан с Днем России
    Джулия Робертс обратилась к Пепу Гвардиоле
    Российские военные разбили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
    В Минобороны заявили о восьми сбитых беспилотниках ВСУ и перехвате «Точки-У»
    В Москве вырос спрос на апартаменты без окон
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.