В Минобороны заявили о восьми сбитых беспилотниках ВСУ и перехвате «Точки-У»

Минобороны: средства ПВО РФ сбили восемь беспилотников ВСУ, также перехвачена «Точка-У»

За минувшие сутки российские военные сбили еще восемь беспилотных летательных аппаратов Украины, также была перехвачена ракета «Точка-У». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в районе Варваровки в ЛНР, Спорного и Новоандреевки в ДНР, Копани и Ремовка в Запорожской области Кроме того, российские системы сработали вблизи села Подстепное в Херсонской области.

Помимо этого, была перехвачена тактическая ракета Украины. О том, где именно это произошло, данные не приводятся.

Как отметил Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российскими военными были ликвидированы 442 самолета, 238 вертолетов, 4579 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 9915 танков и боевых бронированных машин. Кроме того, разбиты 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5093 единицы полевой артиллерии и минометов, а также 10 905 единиц специальной военной автомобильной техники.

10 июня в Минобороны также сообщали, что российские системы ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР. Тогда военный самолет был сбит вблизи села Платоновка.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.